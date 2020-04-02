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Заражено — 950430 (в РФ — 3548), смертей — 48276. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Онкоцентр Блохина перестал принимать пациентов в отделение химиотерапии из-за заболевшей COVID-19 сотрудницы 

Общество

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Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с сегодняшнего дня приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за того, что у одной из сотрудниц подтвердился COVID-19. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе медучреждения.

Сейчас в центре выясняют, с кем из пациентов и врачей контактировала заболевшая и проверяют их на наличие в организме инфекции. Медперсонал отделения отправили на карантин. В пресс-службе отметили, что заразившаяся сотрудница уже неделю находилась на самоизоляции и не ходила на работу.

Пациентов, которые уже лечатся в отделении, попросили минимизировать контакты, они изолированы в палатах. Пока что в центре не сообщают, будут ли их переводить в другие больницы.

На сегодняшний день в России число выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 3,5 тысяч человек. После выздоровления из больниц выписались 235 заболевших, 30 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

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Теги:
sn, онкобольные, коронавирус
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