В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом

В Пермском крае 31 марта скончался второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный по борьбе с коронавирусом.

«Коммерсант» со ссылкой на региональный Минздрав уточняет, что погибшей оказалась 36-летняя Анастасия Петрова — главный редактор еженедельника «Деловой интерес». Женщину госпитализировали 24 марта и диагностировали у нее пневмонию. Последние несколько дней она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Результаты анализов, подтвердившие у нее коронавирус, пришли уже после смерти пациентки, утверждают в Минздраве. Однако журналистка Юлия Балабанова выложила в своем фейсбуке скриншот переписки с Петровой, в которой последняя еще 29 марта сообщает о положительном тесте.

Скриншот со страницы Юлии Балабановой в фейсбуке.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в связи со смертью журналистки сегодня выступил на заседании краевого оперштаба. «Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям», — заявил он.

Первый пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае в тот же день. Это был 48-летний мужчина, страдающий тяжелыми сопутствующими заболеваниями онкологического характера. В Прикамье, по данным на утро 2 апреля, зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом, один пациент уже выздоровел.