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Вслед за Москвой красноярские депутаты ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты законодательного собрания Красноярского края приняли поправки об увеличении штрафов для жителей региона, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
Соответствующие изменения были внесены в региональный закон «Об административных правонарушениях». Согласно новой версии документа, за нарушение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий жителям региона грозит штраф в три тысячи рублей.
Проигнорировавшие распоряжения властей должностные лица рискуют потерять в почти десять раз больше — для них максимальная сумма штрафа выросла с 4 до 30 тысяч рублей. Для компаний, нарушивших предписания, штраф установлен до 200 тысяч рублей. При повторном правонарушении закон позволяет увеличить сумму.
Сейчас в Красноярском крае выявлено 20 случаев заражения коронавирусом. В регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Также власти запретили продажу алкоголя после шести часов вечера. Всего в России зарегистрировано 2777 случаев заражения COVID-19.