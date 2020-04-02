В Коми СК начал проверку после массового заражения коронавирусом в эжвинской больнице

Сотрудники управления Следственного комитета по Коми начали проверку Эжвинской больницы Сыктывкара, в которой коронавирусом заразились 53 человека. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Поводом для проверки, как рассказали в СК, стали публикации СМИ о том, что пациентов больницы мог заразить врач, который после возвращения из-за границы не прошел карантин. «Пока больница закрыта на карантин, оттуда мы никого не можем опрашивать, поэтому будем опрашивать тех, кого можно», — уточняют следователи.

В Коми в общей сложности было зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. Один пациент — студент из Ирана — уже выписан, все остальные случаи заражения произошли в стенах больницы. Накануне стало известно о смерти одной из сотрудниц эжвинской больницы, которая болела пневмонией. Ее родные утверждают, что у женщины был диагностирован COVID-19, однако официальных подтверждений пока не звучало.