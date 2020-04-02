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Доходность от экспортной продажи российской нефти Urals стала отрицательной
На фоне общего снижения стоимости энергоносителей формульные цены российской нефти марки Urals опустились ниже нуля. Об этом сообщает аналитическое агентство Argus.
Снижение котировок произошло из-за того, что расходы на транспортировку продукта, с учетом прочих издержек, берет на себя поставщик. За последние два дня эти затраты превысили стоимость топлива на рынке. В агентстве отмечают, что ценовые формулы, достигшие отрицательных значений, являются основным ориентиром для ценообразования и внутри страны.
Поставщики опасаются, что если ситуация не изменится, то им станет невыгодно продавать топливо за рубеж. В последние дни марта котировки Urals падали на 20%: впервые с 1999 года стоимость нефти этой марки опустилась до 13 долларов за баррель.
В январе на фоне пандемии коронавируса спрос на нефть снизился, после чего цены на топливо начали падать. Ситуацию усугубило и то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном уменьшении объема добычи нефти. В результате, цена на нефть Brent рухнула более чем на 30%, начали падать и котировки других марок.