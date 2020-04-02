Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год

Федеральная служба государственной статистики выступила с предложением о переносе всероссийской переписи населения на 2021 год из-за распространения коронавируса, говорится на сайте ведомства.

Руководство Росстата объясняет необходимость переноса тем, что из-за ситуации с коронавирусом остается все меньше времени для обучения переписчиков и настройки оборудования для сбора и обработки данных. В ведомстве отметили, что в сложившихся условиях сроки проведения переписи населения уже перенесли в США, Бразилии и Кыргызстане.

По мнению главы Росстата Павла Малкова, смещение сроков не повлияет на качество и результат. «Наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий», — уверен он.

Основной этап переписи был запланирован на октябрь 2020 года. В отдаленных и труднодоступных территориях страны ее должны были начать с 1 апреля, но решили перенести на более позднее время. Окончательное решение о сроках проведения переписи примет правительство.