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Заражено — 937938 (в РФ — 3548), смертей — 47267. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Что произошло за ночь 2 апреля. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
- В Москве скончались еще три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», им было от 63 до 72 лет. Медики нашли у них двустороннюю пневмонию и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Таким образом, число умерших россиян с положительным тестом на COVID-19 достигло 28 человек, всего, по официальным данным, в стране зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом.
- Доходность от продажи российской нефти Urals стала отрицательной на фоне общего падения цен на нефть. Как сообщает агентство Argus, за последние два дня затраты на доставку продукта до покупателей превысили его стоимость. Стоимость этой марки нефти на днях падала до 13 долларов за баррель. Поставщики опасаются, что если ситуация не изменится, то им станет невыгодно продавать топливо за рубеж.
- В МВД рассказали, что полицейские составили уже 1250 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов оказались прибывшие из-за границы граждане, которые пренебрегли предписаниями Роспотребнадзора.
- Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в его бой с американским бойцом Тони Фергюсоном не состоится из-за пандемии коронавируса. До этого встречу переносили уже четыре раза. Об отмене поединка Нурмагомедов рассказал в своем инстаграме: у бойца, который сейчас тренируется в Дагестане, нет возможности вылететь из России в США.
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Теги:sn, протоколы, нефть, нурмагомедов, коронавирус
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