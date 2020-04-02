В Москве скончались еще три пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще три человека, у которых был подтвержден COVID-19, число умерших в столице достигло 19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный оперштаб.

Пациентам было от 63 до 72 лет, у них диагностировали двустороннюю пневмонию. У всех были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Одна пациентка недавно вернулась из-за границы.

По всей России на утро 1 апреля подтверждено 2777 случаев заражения коронавирусом, 1880 из них — в Москве. Оперштаб заявлял о 24 умерших, однако позже власти Чечни сообщили о первой скончавшейся пациентке в республике.

На территории десятков российских регионов, в том числе столицы, из-за ситуации с COVID-19 действует режим самоизоляции для граждан. Можно выходить в ближайший продуктовый магазин, в аптеку или на прогулку с домашними животными не дальше 100 метров от дома.