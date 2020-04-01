В Пермском крае выстроились очереди за пропусками для поездок на работу во время самоизоляции

В городах Прикамья выстроились очереди за пропусками для передвижения на работу и обратно на период самоизоляции. Строгий режим в регионе объявлен с завтрашнего дня.

У администрации города Лысьва Пермского края собралось большая очередь. «В соответствии с указом губернатора от 31.03.2020, организациям, имеющим право на осуществление деятельности, необходимо получить бланк-пропуск. Выдача бланков пропусков осуществляется в здании администрации города 1 апреля с 14.00», — такое объявление распространила лысьвенская администрация утром.

У администрации города Лысьва Пермского края сегодня собралась большая очередь. «Выдача бланков пропусков осуществляется в здании администрации города 1 апреля с 14:00», — такое объявление распространила лысьвенская администрация утром.



И вот, что из этого вышло pic.twitter.com/Nwe9xdnEsT — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020

При этом в указе губернатора сказано, что руководители организаций сами должны обеспечить работников разрешениями на передвижение согласно установленной формы.

Такая же ситуация и в других городах Пермского края. По информации группы во «Вконтакте» «ЧП Березники!», сегодняшняя очередь у администрации Березников за пропусками и внутри здания более 100 человек. Однако в масках были единицы.

«В итоге вышел глава Гончаров и объявил, что достаточно того разрешения, которое есть в указе губернатора края. Т. е. работодатели сами его заполнят и выдадут работникам с указанием маршрута передвижения. Простояли 3 часа в очереди, чтобы услышать это», — возмущаются лысьвенцы в городских пабликах «Вконтакте».

В городах Прикамья выстроились очереди за пропусками для передвижения на работу и обратно на период самоизоляции. Строгий режим в регионе объявлен с завтрашнего дня. Вот город Березники



Фото из вк pic.twitter.com/AEoaPrMnta — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020

31 марта губернатор Пермского края объявил о режиме самоизоляции в регионе со 2 апреля. «Ограничения касаются всех граждан, за исключением работников организаций жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены», — сказал он вчера.

Всего в Пермском крае выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер, один выздоровел, еще 10 человек находятся в состоянии средней тяжести и один — в тяжелом. На карантине 3 467 человек.