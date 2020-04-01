Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей по номеру телефона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"», — отметили в Сбербанке.

Таким образом, у клиентов банка появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. При этом Сбербанк не раскрывает размер комиссии за платеж.

Система быстрых платежей по номеру телефона работает в России с 2019 года. СБП позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона. Многие крупные банки сделали эти переводы бесплатными для своих клиентов. Сбербанк был единственным системно значимым банком, который не подключился к системе в установленный Центробанком срок, за что был оштрафован.