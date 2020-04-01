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СПЧ попросил перевести арестованных из СИЗО под домашний арест

Общество

 

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главам ФСИН, Следственного комитета и Совета судей с просьбой изменить меру пресечения части арестованным из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте организации.

Речь идет об свобождении арестованных из-под стражи и помещении их под домашний арест. В своем обращении члены совета просят учитывать принцип презумпции невиновности, «ведь в СИЗО содержатся люди, чьи преступные деяния не были доказаны судом».

Ранее с аналогичным предложением выступила московская Общественная наблюдательная комиссия. В ОНК попросили перевести под домашний арест граждан, которых обвиняют или подозревают в ненасильственных преступлениях.

В связи с распространением пандемии коронавируса московские следственные изоляторы перешли на казарменный режим. Сначала для арестантов ввели запрет на передачи и встречи с родственниками, а затем закрыли к ним доступ адвокатов. Российские правозащитники не раз обращали внимание властей на ситуацию в местах лишения свободы на фоне распространения COVID-19 и призвали провести максимально широкую амнистию.

Теги:
сизо, фсин, коронавирус, nt
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