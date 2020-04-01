В Якутии последователя «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам условно

Ленский районный суд Якутии приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России) Игоря Ивашина к шести годам условно с испытательным сроком в 3,5 года по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо этого 43-летнему верующему запретили пять лет занимать руководящие должности в общественных организациях и в течение года выезжать из города или менять работу без уведомления.

«Я пел песни, смотрел с моими друзьями фильмы и осуществлял религиозную проповедь. И поскольку государственный обвинитель прекрасно понимает, что эти действия сами по себе не могут являться преступлением, то он мою вину усматривает в том, что я пел не просто песни, а песни Свидетелей Иеговы», — заявил Ивашин в своем последнем слове.

Ранее прокуратура запрашивала для Ивашина семь лет лишения свободы.

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Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». Некоторых из них приговорили к реальным срокам.