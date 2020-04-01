Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 918129 (в РФ — 2777), смертей — 46063. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В Якутии последователя «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам условно

Общество

 

Ленский районный суд Якутии приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России) Игоря Ивашина к шести годам условно с испытательным сроком в 3,5 года по делу об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Об этом сообщается на сайте организации. 

Помимо этого 43-летнему верующему запретили пять лет занимать руководящие должности в общественных организациях и в течение года выезжать из города или менять работу без уведомления.

«Я пел песни, смотрел с моими друзьями фильмы и осуществлял религиозную проповедь. И поскольку государственный обвинитель прекрасно понимает, что эти действия сами по себе не могут являться преступлением, то он мою вину усматривает в том, что я пел не просто песни, а песни Свидетелей Иеговы», — заявил Ивашин в своем последнем слове.

Ранее прокуратура запрашивала для Ивашина семь лет лишения свободы. 

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». Некоторых из них приговорили к реальным срокам. 

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera