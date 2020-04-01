Путин утвердил штрафы за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение карантина. Поправки внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Нарушение рекомендации грозит наказанием, только если оно привело к чьей-то смерти или массовому заражению. Теперь в случае массового заболевания людей или создания такой угрозы нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишить свободы на срок до двух лет. Если в результате умер хотя бы один человек, то штраф вырастет до 2 млн рублей, а срок лишения свободы составит от трех до пяти лет. В случае смерти двух и более человек срок может увеличиться до семи лет.

Поправки в КоАП за побег из-под карантина предусматривают штрафы для граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц они составят до 150 тысяч рублей.

Кроме того, за распространение фейков о коронавирусе президент утвердил поправки в КоАП и УК, которые предполагают штрафы до 3 миллионов рублей для СМИ-юрлиц, а также штрафы для физлиц от 300 тысяч до 400 тысяч рублей в том случае, если недостоверная информация создала помехи для объектов жизнеобеспечения, транспорта, банков, а также объектов энергетики, промышленности и связи.

Помимо этого гражданам за распространение ложной информации, если оно повлекло причинение вреда здоровью человека, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, исправительные и принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Если из-за фейка кто-то погиб, то срок лишения свободы вырастет до 5 лет.

Президент также подписал закон дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части в случае «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», а также устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.