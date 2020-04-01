Власти Пермского края рекомендуют жителям шить маски. С завтрашнего дня в регионе выход на улицу без них запрещен

Министр здравоохранени Пермского края Оксана Мелехова рекомендовала жителям региона, в условиях дефицита медицинских масок, самостоятельно шить их из марли.

«Одноразовая маска это не панацея. Самое главное, чтобы были защищены органы дыхания. Вполне подходит, и это уже доказано, четырехслойная марлевая повязка. Самое главное, не забывать их проглаживать после использования. Все средства хороши, не нужно этого бояться. Минпромторг выдал свои указания в плане того, какая должна быть маска – какой толщины, ширины, какого объема. Мы все используем эти данные. Интернет пестрит рекомендациями и, действительно, настойчиво призываю всех вспомнить, что маска бывает разной, и четырехслойная маска защищает не хуже, а иногда и лучше одноразовой маски, к которой мы привыкли», – сказала Мелехова на сегодняшней встрече с журналистами Прикамья.

С завтрашнего дня, согласно указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в крае вводится режим самоизоляции, обязывающий «физических лиц, проживающих в Пермском крае использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении в общественных местах». Для предотвращения нарушений ограничений указа будет обеспечено «патрулирование общественных мест сотрудниками органов внутренних дел, Росгвардии, членами казачьих обществ и народных дружин, сотрудниками частных охранных организаций».

В администрации Пермского края говорят, что административная ответственность грозит каждому гражданину, появившемуся в общественном месте без маски и заверяют, что решают проблему с дефицитом масок для населения.

«Если человек выходит на улицу без средств индивидуальной защиты по любому поводу, то точно будет рассматриваться вопрос об административной ответственности: это либо предупреждение, либо штраф. Вопрос где их взять и как исполнить это требование? Сейчас предпринимаются меры, чтобы маски появились. Но помните, что маска – это не только то, что вы купили. Это то СИЗ, которое вы можете сделать самостоятельно. Взять марлю, бинт, поймите, ситуация неоднозначная, ситуация непростая и говорить о том, что только производственная маска нам нужна, не оправдано. Берите кусок марли, кусок ткани и поймите, что только так вы сможете обезопасить себя, обезопасить своих близких. Это ваше здоровье, это ваша жизнь. Примите решение, пожалуйста, самостоятельно», – сказал на встрече с журналистами замруководителя администрации Пермского края Лев Гершанок.

В Пермском крае 12 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Вчера зафиксирован первый летальный исход пациента, у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии. За прошедшие сутки новых случаев заражения не выявлено. 52 человека находятся в больницах под наблюдением с симптомами ОРВИ, у них взяты пробы на коронавирус. 3467 человек изолированы.