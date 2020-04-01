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Заражено — 885221 (в РФ — 2777), смертей — 44212. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Сервис Avito стал блокировать объявления о продаже пропусков на время карантина, формы сотрудников доставки и догшеринге

Общество

 

Компания Avito стала блокировать объявления о продаже пропусков для передвижения во время карантина, формы сотрудников доставки еды, а также предложений об аренде домашних животных. Об этом рассказали Интерфаксу в организации. 

Управляющий директор вертикали Avito «товары и услуги» Алексей Куракин отметил, что компания отслеживает появление предложений от «находчивых» продавцов, предлагающих купить пропуска и форму сотрудников доставки, а также предложения о догшеринге.

Компания с 18 марта блокирует объявления и о продаже одноразовых медицинских масок из-за выросшей спекуляции. Блокировка таких объявлений будет продолжаться до снятия правительством режима повышенной готовности. 

Власти десятков российских регионов ввели для граждан режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом: выходить можно в ближайший продуктовый магазин, в аптеку и на прогулку с домашними животными не дальше 100 метров от дома. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России превысило 2,7 тысячи, более 20 человек скончались. 

Теги:
em, коронавирус, блокировка
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