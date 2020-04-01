Глава Роспотребнадзора: нерабочую неделю из-за коронавируса нужно продлить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить число нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

По словам Поповой, результат нынешней нерабочей недели уже заметен, а «прекращение каких-либо действий, приостановка мероприятий, безусловно, могли бы привести к дальнейшему росту и тому, от чего мы стараемся уйти – росту взрывному».

По данным ведомства, сейчас у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов, у 14% наблюдаются признаки пневмонии.

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — приводит ее слова Интерфакс.

Напомним, из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин объявил нынешнюю неделю нерабочей, а власти многих регионов, в том числе и Москвы, объявили о введении режима самоизоляции: выходить можно в ближайший продуктовый магазин, в аптеку и на прогулку с домашними животными.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России превысило 2,7 тысячи, более 20 человек скончались.