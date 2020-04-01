В Саратовской области перенесли введение пропускной системы на время карантина из-за возникших очередей

В Саратовской области решили перенести введение пропускного режима со 2 апреля на 4 из-за очередей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Очереди 1 апреля выстроились у входа в администрации Кировского и Ленинского Саратова, а также Энгельсского района области, отмечают «Свободные новости». Из-за сложившейся ситуации глава региона Александр Стрелюхин поручил администрациям муниципалитетов изменить схему выдачи пропусков.

Фото: «Свободные новости»

Пропускная система подразумевает то, что из квартир могут выходить лишь граждане, работающие на предприятиях, не закрывшихся из-за ситуации с коронавирусом. На улицах полиция будет проверять наличие разрешения у людей, пишет «Четвертая власть».

В Саратовской области на 1 апреля подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. В большинстве российских регионов ввели режим самоизоляции для граждан: они могут выходить в ближайший продуктовый, аптеку или для прогулки с домашними животными не дальше 100 метров от дома.