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Заражено — 885221 (в РФ — 2777), смертей — 44212. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В Сыктывкаре от пневмонии умерла сотрудница эжвинской больницы. В ней заразились коронавирусом более 50 человек

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В Сыктывкаре от пневмонии скончалась 61-летняя сестра-хозяйка эжвинской больницы Татьяна Аванесян. Правозащитник Эрнест Мезак сообщил со ссылкой на родственников умершей, что у Аванесян скоротечно развилось воспаление легких. 

Родные покойной в соцсетях утверждают, что у нее был подтвержден коронавирус: «Коронавирус подтвержден. Родные и домашние закрылись на самоизоляцию и не выходят. Тесты сдали, результаты ждем», – такое сообщение опубликовано на страницах членов семьи Аванесян.  Официальных подтверждений наличия у покойной COVID-19 пока не звучало.

Правительство Республики Коми подтвердило информацию о 53 случаях заражения коронавирусом в стенах эжвинской больницы.  Лечебное учреждение, которое стало очагом заболевания, закрыто на карантин.  Сейчас в республике прекращены все межгородские перевозки, перемещение внутри городов разрешается только по спецпропускам. 

Теги:
врачи, коронавирус, коми
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