В Сыктывкаре от пневмонии умерла сотрудница эжвинской больницы. В ней заразились коронавирусом более 50 человек

В Сыктывкаре от пневмонии скончалась 61-летняя сестра-хозяйка эжвинской больницы Татьяна Аванесян. Правозащитник Эрнест Мезак сообщил со ссылкой на родственников умершей, что у Аванесян скоротечно развилось воспаление легких.

Родные покойной в соцсетях утверждают, что у нее был подтвержден коронавирус: «Коронавирус подтвержден. Родные и домашние закрылись на самоизоляцию и не выходят. Тесты сдали, результаты ждем», – такое сообщение опубликовано на страницах членов семьи Аванесян. Официальных подтверждений наличия у покойной COVID-19 пока не звучало.

Правительство Республики Коми подтвердило информацию о 53 случаях заражения коронавирусом в стенах эжвинской больницы. Лечебное учреждение, которое стало очагом заболевания, закрыто на карантин. Сейчас в республике прекращены все межгородские перевозки, перемещение внутри городов разрешается только по спецпропускам.