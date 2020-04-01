В Минкомсвязи сообщили о создании системы отслеживания нарушителей карантина на основе данных операторов

Минкомсвязи создало систему, которая позволит отслеживать нарушителей условий карантина и самоизоляции на основе данных операторов. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Мы запрашиваем данные номеров и даты госпитализации (заболевших – ред.), либо даты постановки на карантин. Дальше по соглашению с операторами передаем данные им, и они отслеживают фактическое выполнение условий (карантина – ред.)», – сказал он (цитата по РИА Новости).

При несоблюдении карантина или самоизоляции человеку будет приходить смс. Если он будет нарушать правила систематически, то операторы передадут информацию в полицию.

Создать такую систему министерству поручил премьер Михаил Мишустин.

В России подтверждено более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, свыше 20 человек скончались от COVID-19. Десятки российских регионов ввели для граждан режим самоизоляции: выходить можно в ближайший продуктовый магазин, в аптеку и для прогулки с домашними животными не дальше чем в 100 метрах от дома. Помимо этого, Чечня первой среди российских регионов решила полностью закрыть границы республики для борьбы с коронавирусом. Запрет на въезд и на выезд будет действовать после 5 апреля.