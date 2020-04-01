Чечня стала первым российским регионом, решившим закрыть границы из-за коронавируса

Власти Чечни решили после 5 апреля полностью закрыть въезд и выезд из республики для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем инстаграме.

«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Кадыров подчеркнул, что при необходимости в экстренном вывозе вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, для этого нужно обратиться в оперативный штаб по коронавирусу. Тем, кому нужно перемещаться по работе, выдадут специальные пропуска. Граждане, которые хотят вернуться в Чечню или уехать из нее, должны это сделать до 5 апреля.

Ранее сегодня стало известно о первой смерти от коронавируса в регионе: утром скончалась 81-летняя пациентка. Всего оперштаб сообщал о десяти случаях заражения COVID-19 в Чечне. С 29 марта в регионе действует жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом.