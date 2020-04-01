Представители индустрии красоты обратились к московским властям с просьбой поддержать их

Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) попросили столичного бизнес-омбудсмена Татьяну Минееву и вице-мэра Москвы Владимира Ефимова включить бьюти-индустрию в список отраслей, нуждающихся в господдержке. Об этом пишет «Коммерсант».

По оценке уполномоченного по защите прав предпринимателей, индустрия может оказаться в критическом состоянии в ближайшие три месяца. В пресс-службе уточнили, что эту отрасль не включили в число тех, на которые распространяется первый пакет антикризисных мер поддержки.

Объединившиеся в ассоциацию владельцы салонов красоты и ряда других заведений отмечают, что они пытаются избежать волны сокращений. По их данным, в столичной бьюти-индустрии работают более 250 тысяч человек, обслуживающих 750 тысяч граждан ежедневно.

«Сейчас возникла крайняя необходимость консолидации компаний из бьюти-сферы, которые несут колоссальные убытки и находятся под угрозой существования и, как следствие, под вопросом становится сохранение рабочих мест и самого бизнеса», — заявили в АПИК.

Ассоциацию создали 29 марта, в нее вошли 36 организаций, в том числе федеральные сети. Основатель сети салонов «Моне» и «Точка красоты» Александр Глушков заявил, что создание АПИК – необходимый шаг для диалога с государством и решения форс-мажорной ситуации.

Первый пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса московские власти утвердили 24 марта. Среди них – продление до 31 декабря срока уплаты авансовых платежей за первый квартал этого года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для предприятий, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. До конца года продлили и уплату торгового сбора.

В десятках российских регионов, в том числе в Москве, действует режим самоизоляции для граждан из-за коронавируса. Выходить можно лишь в ближайший продуктовый магазин, в аптеку и для прогулки с домашними животными не дальше 100 метров от дома. Предприятия общепита работают только на вынос и на доставку, другие заведения, требующие личного присутствия граждан, закрыты. «Деловая Россия» отмечала, что без работы из-за сложившейся ситуации могут остаться до миллиона москвичей.