В закрытых городах Красноярского края почти полностью закрыли границы из-за коронавируса

В номерных закрытых городах Красноярского края Железногорске и Зеленогорске ужесточили пропускной режим, ограничив въезд и выезд. Меры введены для борьбы с коронавирусом.

Решение об изоляции Железногорска (Красноярск-26, ядерные технологии и производство спутников) опубликовано на сайте городской администрации, новый порядок въезда и выезда в Зеленогорске (Красноярск-45, производство ядерных материалов) зафиксирован в протоколе комиссии по обеспечению безопасности контролируемой зоны ЗАТО (закрытого административно-территориального образования).

Въезд в Зеленогорск теперь разрешен только постоянным жителям города, все ранее выданные пропуска и талоны командированным с 9 часов утра 1 апреля отменены. Новые решения «о разрешении на въезд в город в целях производственной необходимости» будут принимать гендиректор Электрохимического завода либо глава Зеленогорска.

Выезд за пределы города отныне возможен только по выездным визам: за трое суток до планируемой даты надлежит подавать заявления, к ним необходимо прикладывать документы, обосновывающие необходимость выезда. Заявку будет рассматривать служба ГО и ЧС.

В Железногорске отдел безопасности и режима администрации прекратил личный прием граждан по оформлению пропусков, прописки и сделок с недвижимостью уже 31 марта. Пропуска будут оформляться в исключительных случаях (похороны, посещение больницы, «предприятиям – для обеспечения деятельности в городе»). Никаких гостей, родственников. Выезд из города пока не запрещен, но не рекомендован.

В обоих городах на КПП уже измеряют температуру. Заявлено, что заболевших иногородних будут разворачивать, местных – направлять в больницу. Три КПП в Железногорске закрылись, въезд и выезд централизуют. Все пассажиры легковых автомобилей и автобусов должны проходить через КПП пешком, проверка температуры и документов осуществляется бесконтактно.