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Госдума разрешила онлайн-продажу безрецептурных лекарств

Общество

 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий аптекам продавать безрецептурные лекарства через интернет. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. 

Согласно законопроекту, граждане смогут заказать доставку безрецептурных препаратов. «Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Помимо этого, при режиме чрезвычайной ситуации или эпидемии через интернет можно будет заказывать и рецептурные препараты, за исключением сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ. Порядок их продажи должно определить правительство.

Напомним, на территории десятков российских регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, введен режим изоляции для граждан из-за ситуации с коронавирусом: выходить можно за продуктами, в аптеку или на прогулку с домашними животными на расстояние не более 100 метров от дома. В России зафиксировано более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, свыше 20 человек скончались.

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Теги:
em, коронавирус, госдума, лекарства
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