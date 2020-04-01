Госдума разрешила онлайн-продажу безрецептурных лекарств

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий аптекам продавать безрецептурные лекарства через интернет. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, граждане смогут заказать доставку безрецептурных препаратов. «Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, при режиме чрезвычайной ситуации или эпидемии через интернет можно будет заказывать и рецептурные препараты, за исключением сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ. Порядок их продажи должно определить правительство.

Напомним, на территории десятков российских регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, введен режим изоляции для граждан из-за ситуации с коронавирусом: выходить можно за продуктами, в аптеку или на прогулку с домашними животными на расстояние не более 100 метров от дома. В России зафиксировано более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, свыше 20 человек скончались.