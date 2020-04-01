Олигарх Алишер Усманов выделил 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Российский миллиардер узбекского происхождения, основатель USM Holdings Алишер Усманов выделил 20 миллионов долларов на медоборудование для строящейся под Ташкентом инфекционной больницы. Об этом сообщает агентство «Фергана».

О начале строительства этой больницы на 10 тысяч мест в Зангиатинском районе власти объявили 26 марта. Тогда же стало известно о работах по возведению еще двух карантинных больниц. В репортаже канала «Узбекистан 24» отмечалось, что одну из них, в Юкоричирчикском районе, запланировали построить вдвое быстрее, чем больницу в китайском Ухане — за 5 дней вместо 10 (о завершении работ пока не сообщалось).

Сам олигарх, который с состоянием в 12,5 миллиарда долларов входит в топ-10 российских бизнесменов, на время пандемии решил оставаться в своем особняке в Ташкенте. «Перед пандемией все равны, дай бог выжить», — замечал он в разговоре с Forbes 23 марта. Всего в Узбекистане, по официальным данным, коронавирус выявили у 173 человек, два из которых скончались , а восемь уже выздоровели.