«Деловая Россия»: от 500 тысяч до миллиона москвичей могут остаться без работы из-за коронавируса

В Москве в отраслях, страдающих сильнее всего от негативных последствий пандемии COVID-19, работают более 1 миллиона человек. Об этом «Коммерсанту» сообщили в столичном отделении «Деловой России».

По оценкам организации, без работы могут остаться от 500 тысяч до 1 млн москвичей, работающих преимущественно в сфере услуг, за исключением туризма.

В частности, 400 тысяч человек заняты в общепите, 300 тысяч — на предприятиях культуры и креативной индустрии, 200 тысяч— в фитнес-индустрии и спортивной отрасли, 160 тысяч — в гостиницах и отелях, 30 тысяч занимаются выставочной деятельностью, еще 30 тысяч работают в индустрии здоровья.

Московское отделение предоставило пакет предложений по поддержке отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Среди них:

беспроцентные кредиты на выплату зарплаты на все предприятия пострадавших отраслей (сейчас получить такой кредит могут только ИП, микро- и малые предприятия);

признание пандемии в Москве обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), это сделано в 32 российских регионах;

предоставление льгот по налогу на имущество тем арендодателям, которые не взимают платы с арендаторов во время режима самоизоляции;

субсидии для ряда отраслей на оплату ЖКХ и выплату зарплат на время простоя;

освобождение организаторов культурных мероприятий от возмещения стоимости «сгоревших билетов», перенос дат или субсидирование потерь;

снижение НДС до 10% для общепита;

приостановление действия постановления правительства о присвоении «звезд» отелям, потому что сейчас поддерживать «звездность» невозможно.

Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) заявила «Ведомостям», что из-за пандемии коронавируса в Москве и Подмосковье закрылись около 15 тысяч кафе и ресторанов. По мнению главы организации Игоря Бухарова, 90% заведений могут не открыться после завершения карантина.

Накануне московские власти приняли пакет мер по поддержке столичных предпринимателей. Среди них — субсидии на возмещение части средств при покупке нового оборудования и субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, открывшимся более трех лет назад.

В Москве, Подмосковье и десятках других российских регионов для граждан введен режим самоизоляции – выходить из дома можно лишь для прогулки с животными, за продуктами или за лекарствами. Кафе и рестораны работают только навынос и на доставку, другие заведения, предоставляющие услуги, требующие личного присутствия граждан, закрыты.