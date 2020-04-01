Россиян на карантине обяжут вести дневник о самочувствии на портале госуслуг

Всех россиян, вернувшихся в последние две недели из-за границы и помещенных на карантин, обяжут вести журнал на портале госуслуг. Там они будут писать о самочувствии и подтверждать, что остаются дома, рассказал на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что до прохождения паспортного контроля на границе они должны будут указать на портале госуслуг адрес своего проживания, а следить за их местонахождением будут операторы связи.

С 3 апреля нарушившим карантин будут приходить смс-уведомления, данные о них также будут передавать в полицию. «Это меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа», — объяснил премьер (цитата по Интерфаксу).

С середины марта проходить обязательный двухнедельный карантин обязали всех россиян, кто вернулся из-за границы. Россия с 27 марта полностью прекратила международное сообщение. Оставшихся за рубежом туристов вывозят специальными рейсами: за минувшие две недели в страну вернулись около 160 тысяч человек, ожидают этого еще 109 человек.