Власти Чечни сообщили о первой смерти от коронавируса в республике

В Грозном от осложнений, вызванных коронавирусом, утром скончалась 81-летняя пациентка, рассказали ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Чечне. Это первый летальный случай в регионе, всего там известно о 10 заражениях.

Этого случая пока что нет в официальной статистике правительства. По последним данным, за последне сутки пять пациентов умерли в Москве, а еще по одному в Псковской области и в Подмосковье.

В последнем случае погибшим оказался 59-летний мужчина, у которого COVID-19 привел к двухсторонней пневмонии. До заражения у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени, отметили в оперштабе Московской области. В регионе это вторая жертва вируса.

Всего в России, по данным на 1 апреля, выявили 2777 человек, заразившихся коронавирусом нового типа; из них почти 1900 в Москве. Общее число летальных случаев от коронавируса увеличилось до 24. За сутки по стране выписали 69 человек, всего в России выздоровели 190 человек с COVID-19.