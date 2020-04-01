«Спасаем тех, кто спасает нас»: фонд «Нужна помощь» запустил акцию для поддержки благотворительных организаций

Фонд «Нужна помощь», запустил фандрайзинговую акцию, чтобы поддержать благотворительные организации во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом «Новой газете» сообщили в фонде.

Ее цель – объединение россиян вокруг 216 проверенных благотворительных организаций во всех российских регионах и поддержка их работы. Желающие принять участие в акции могут оформить ежемесячное пожертвование в пользу одной или нескольких из них.

«Некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать программы, увольнять сотрудников и снижать масштабы оказываемой помощи на фоне эпидемии коронавируса и экономической нестабильности. Многие организации, оказывающие помощь россиянам в борьбе за жизнь, сами оказались на грани жизни и смерти», – отметили в фонде.

Участники акции могут поделиться в соцсетях видео с хэштегом #рубльвдень, рассказав о пожертвованиях в один или несколько фондов, и призвать своих друзей сделать то же самое, разместив ссылку на фонд «Нужна помощь». Можно записать и свое видео с рассказом.

Акцию уже поддержали Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван Noize MC Алексеев, Алексей Кортнев, Михаил Козырев.

Соучредитель фонда Митя Алешковский отметил, что из-за сложившейся ситуации могут сильно снизиться пожертвования в благотворительные организации. Второй тренд – сильное увеличение числа обращений в благотворительные организации с просьбами о помощи, так как со многими проблемами граждане не могут справиться сами.

Фонд «Нужна помощь» занимается сбором пожертвований для других благотворительных организаций. Одна из его задач — популяризация благотворительности и волонтерства. «Такие дела», информационный портал фонда, участвуют в журналистском объединении «Синдикат-100». «Новая газета» поддерживает акцию коллег.