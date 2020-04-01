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Заражено — 859825 (в РФ — 2337), смертей — 42341. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В России зафиксировали еще 440 случаев заболевания коронавирусом
В России зафиксировали еще 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах страны, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число заразившихся увеличилось до 2777.
За сутки зарегистрировали семь смертей: пять в Москве, по одной в Московской и Псковской областях. Общее число летальных случаев от коронавируса увеличилось до 24. Отмечается, что за сутки выписали 69 человек, всего в России выздоровели 190 человек с COVID-19.
Больше всего заболевших по прежнему остается в Москве — 1880 (267 за последние сутки), затем по числу заразившихся идут Московская область (134 всего и 15 за сутки) и Санкт-Петербург (125 всего и 27 за сутки).
В штабе подчеркнули, что Москве почти половина новых заболевших – 117 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, еще 29 заразившихся — дети.
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