Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра в общественных местах

Роспортребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в постанавлении руководителя ведомства Анны Поповой.

Новые правила должны соблюдаться в общественных местах и транспорте за исключением поездкок в такси.

В метро сейчас так pic.twitter.com/yh9c5ezFHb — Alina Kasúmova (@1libertad) April 1, 2020

Кроме того, Роспотренадзор обязател проходить тестирование на COVID-19 всем вернувшимся на территорию России с признаками респираторного заболевания, контактировавшим с заразивши, а также людям с диагнозом «внебольничная пневмония».

Проверку на наличие инфекции также должны будут пройти люди с симптомами респираторного заболевания старше 65 лет; находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) и персонал этих организаций; а также медработники, работающие с зараженными (обязательно один раз в неделю и при наличии симптомов).

Помимо этого Роспотребнадзор потребовал привлечь к диагностике как государственные, так и частные лаборатории с разрешением на работу с опасными возбудителями болезней.

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Всего в стране выявлено 2337 случаев заражения COVID-19, большинство инфицированных находятся в Москве. В оперативном штабе отмечали, что лишь 10% заразившихся в последние две недели посещали европейские страны.