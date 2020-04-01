Мэрия Москвы выпустила приложение для мониторинга лечащихся на дому пациентов с коронавирусом

В магазине приложений Google Play несколько дней назад появилась программа «Социальный мониторинг», обратил внимание телеграм-канал «Нецифровая экономика». В AppleStore его аналога пока нет. Разработчиком было указано подведомственное мэрии Москвы ГКУ «Информационный город»; вскоре чиновники подтвердили авторство приложения.

Приложение запрашивало доступ к геолокации, показателям датчиков и памяти, жаловались пользователи в отзывах (несколько тысяч человек поставили ему низкие оценки, и сейчас рейтинг составляет 1,1). Для регистрации нужно было через СМС верифицировать номер телефона и отправить свое фото. В самом приложении была кнопка для вызова экстренных служб, а также ссылка на портал мэрии с новостями о коронавирусе.

Всю полученную информацию приложение отправляет на адрес, зарегистрированный на домене мэрии mos.ru, отметил IT-эксперт Владислав Здольников. Оно также использует эстонский сервис для распознавания лиц identix.one, который потом отправляет информацию на свои сервера в Германии. Из-за возможного нарушения закона о локализации персональных данных представители «Открытой России» потребовали от Роскомнадзора проверить и заблокировать приложение (их обращение имеется в распоряжении «Новой»).

Руководитель департамента информационных технологий мэрии Москвы Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы» рассказал, что пока была опубликована тестовая версия приложения — полноценная заработает со 2 апреля. Там обяжут зарегистрироваться тех пациентов с коронавирусом в легкой форме, кто лечится на дому. Третьим лицам передаваться их данные не будут, заверил чиновник: все будет обрабатываться на серверах его департамента на территории России.

«С помощью такого приложения будет полностью обеспечена ему [больному] самодисциплина, а жителям — гарантированный контроль», — объяснил Лысенко. Он анонсировал скорый выход приложения для операционной системы iOS, а также пообещал, что москвичам без своих смартфонов их выдадут на время лечения.

Глава департамента информационных технологий также рассказал, что у них готово техническое оборудование и для выдачи QR-кодов на выход из дома во время режима самоизоляции. Оно заработает, когда будет опубликован соответствующий акт правительства Москвы: «Портал мэра выдержит нагрузки, уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике человек регистрируется на портале, заполняет простую форму, и ему генерируется QR-код, который можно на экране телефона оставить, оправить на почту или распечатать».