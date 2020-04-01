Странам ЕАЭС запретили экспортировать крупы и муку

Странам, входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), запретили экспортировать муку, рожь, рис, гречиху, просо и ряд других круп. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

Руководство союза, куда, помимо России, также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, также решило ограничить экспорт чеснока, репы, недробленых соевых бобов и семян подсолнечника. Запрет, который вступит в силу через 10 дней, будет действовать до 30 июня.

Ранее странам ЕАЭС запретили вывоз медицинских товаров, которые используются при борьбе с COVID-19, разрешив при этом их беспошлинный ввоз. Предполагается, что список товаров, которые будут ввозиться в союз беспошлинно, расширят.

В конце марта Россельхознадзор временно приостановил экспорт всех видов круп из-за повышенного спроса внутри страны. Позже Федеральная антимонопольная служба заявила об обнаружении «факторов некоторого придерживания» круп, а также выявила признаки картельного сговора среди продавцов гречки.