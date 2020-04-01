В Новосибирске раз в час включают сирены для напоминания о режиме самоизоляции

Власти Новосибирска решили включать сирены каждый час с 9 утра до 9 вечера, чтобы напоминать жителям города о соблюдении режима самоизоляции. Об этом пишет NGS.ru.

В Новосибирске с 1 апреля раз в час включают сирену, чтобы «напоминать о соблюдении режима самоизоляции».



Видео: Дарья Шумских pic.twitter.com/QOwSFq5eiv — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020

«Для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по распоряжению губернатора мы напоминаем об этом жителям», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как отмечает VN.ru, звуки сирены были слышны во всех районах города. «Уважаемые жители Новосибирской области, чтобы не допустить распространение вирусных инфекций, просим вас оставаться дома», —говорит голос диктора.

При этом, как пишет НДН.Инфо, так как сирену включили без предупреждения многие не сразу поняли, что означает этот звук. По словам местных жителей, некоторые испугались сирены, кто-то недоволен, что звук слишком громкий и мешает спать.

Режим самоизоляции в Новосибирской области начал действовать накануне вечером. Его условия совпадают с теми, что с 30 марта действуют в Москве: покидать дом можно для похода на работу и ко врачу, чтобы выбросить мусор, сходить в магазин или выгулять домашнее животное в 100 метрах от дома. При этом гражданам необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. На данный момент в регионе зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Режимы самоизоляции действуют в 58 регионах: это уже все субъекты Урала, Сибири и Северного кавказа (последней там утром стала Северная Осетия). В двух регионах режим проходит в неполном формате: в Якутии только в крупных городах, а в Амурской области — для людей из групп риска. В Пермском крае и Карелии ограничили время продажи алкоголя, в Якутии в городах с самоизоляцией ее запретили вовсе (это объяснили ростом числа преступлений).