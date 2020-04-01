Что произошло за ночь 1 апреля. Коротко

Из стран ЕАЭС до конца июня запретили экспортировать муку, репчатый лук, чеснок и целый ряд круп . На прошлой неделе руководство союза, куда, помимо России, также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, также запретило вывоз медицинских товаров, которые используются при борьбе с COVID-19, разрешив при этом их беспошлинный ввоз.

Из Центра здоровья детей вновь уволили команду детского трансплантолога Михаила Каабака. Сам он пока еще остается на своей должности: уволить его директор центра отказался «видимо, потому что у меня статус “священной коровы” после осенних событий», рассказал врач «Новой». Тогда их увольняли из-за использования методики лечения, не одобренной Минздравом, но широко применяемой за рубежом; после резонанса их вернули.