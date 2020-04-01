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Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Общество

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Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны.

На борту находятся медицинские маски и медицинское оборудование, отметили в ведомстве.

Ранее во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил помощь американскому коллеге Дональду Трампу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией США. Трамп назвал это решение «очень милым». 

«Предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что подобным образом складывается взаимодействие между Россией и Китаем.

Напомним, что в США коронавирусом COVID-19 заразились более 186 тысяч человек, шесть тысяч — выздоровели. От инфекции на территории страны умерли почти четыре тысячи человек, из которых 770 — за последние сутки. 

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Теги:
россия, сша, гуманитарная помощь
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