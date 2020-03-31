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Заражено — 841173 (в РФ — 2337), смертей — 41401. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом
Пятеро пожилых пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Возраст умерших пациентов — от 61 до 74 лет, четверо из них находились на аппарате искусственной вентиляции легких. У троих из них был сахарный диабет, еще одна женщина страдала онкологическим заболеванием.
Всего в стране выявлено 2337 случаев заражения COVID-19, большинство инфицированных находятся в Москве. За сутки число заболевших коронавирусом в столице увеличилось на 387 – до 1613 человек, причем лишь 10% заразившихся в последние две недели посещали европейские страны.
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Теги:sn, смерть, москва, коронавирус
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