В Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом 

Пятеро пожилых пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Возраст умерших пациентов — от 61 до 74 лет, четверо из них находились на аппарате искусственной вентиляции легких. У троих из них был сахарный диабет, еще одна женщина страдала онкологическим заболеванием.

Всего в стране выявлено 2337 случаев заражения COVID-19, большинство инфицированных находятся в Москве. За сутки число заболевших коронавирусом в столице увеличилось на 387 – до 1613 человек, причем лишь 10% заразившихся в последние две недели посещали европейские страны.