В Казахстане за нарушение карантинного режима арестовали более 400 человек

Свыше 400 человек были арестованы за несоблюдение карантина в Казахстане. Об этом, как передает «Фергана», сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«За несоблюдение режима карантина в административном порядке привлечено 1800 нарушителей. В их числе свыше 400 привлечены к административному аресту, более 500 оштрафованы, остальные материалы находятся на рассмотрении суда», — сообщил Тургумбаев.

В отношении четырех человек, отказавшихся лечиться от COVID-19 и сообщать о контактных лицах, начаты досудебные расследования, добавил министр.

Также, по его словам, полицейские и военнослужащие задействованы в специальных мероприятиях по изоляции очагов заражения непосредственно в карантинных зонах. В настоящее время с их участием оцеплен 31 объект – это жилые дома, отдельные подъезды, общежития.

Всего в Казахстане на данный момент подтверждены 336 случаев заражения CОVID-19, 22 человека выздоровели, двое скончались. С 16 марта в республике действует режим чрезвычайного положения.