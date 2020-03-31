Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 841173 (в РФ — 2337), смертей — 41401. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

В Казахстане за нарушение карантинного режима арестовали более 400 человек

Общество

 

Свыше 400 человек были арестованы за несоблюдение карантина в Казахстане. Об этом, как передает «Фергана», сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев. 

«За несоблюдение режима карантина в административном порядке привлечено 1800 нарушителей. В их числе свыше 400 привлечены к административному аресту, более 500 оштрафованы, остальные материалы находятся на рассмотрении суда», — сообщил Тургумбаев. 

В отношении четырех человек, отказавшихся лечиться от COVID-19 и сообщать о контактных лицах, начаты досудебные расследования, добавил министр.

Также, по его словам, полицейские и военнослужащие задействованы в специальных мероприятиях по изоляции очагов заражения непосредственно в карантинных зонах. В настоящее время с их участием оцеплен 31 объект – это жилые дома, отдельные подъезды, общежития.

Всего в Казахстане на данный момент подтверждены 336 случаев заражения CОVID-19, 22 человека выздоровели, двое скончались. С 16 марта в республике действует режим чрезвычайного положения.

Теги:
коронавирус, арест, казахстан
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera