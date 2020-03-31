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Совет Европы раскритиковал ситуацию с соблюдением прав человека в Болгарии
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Совет Европы обеспокоен ситуацией с соблюдением прав человека в Болгарии. Как передает Болгарское национальное радио, доклад, содержащий подобную оценку, представила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Миятович высказала «острую озабоченность языком вражды, дискриминацией и враждебностью против цыган, представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств» в стране.
Она подчеркнула, что болгарские власти должны «энергично реагировать» на подобные проявления, в том числе со стороны высокопоставленных политиков. Документ призывает к изменению такого положения.
Комиссар Совета Европы также отметила ухудшение состояния свободы СМИ из-за непрозрачного статуса собственности и финансирования изданий, давления на журналистов и злоупотребления судебными делами за «клевету».