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Совет Европы раскритиковал ситуацию с соблюдением прав человека в Болгарии 

Политика

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

 

Совет Европы обеспокоен ситуацией с соблюдением прав человека в Болгарии. Как передает Болгарское национальное радио, доклад, содержащий подобную оценку, представила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. 

Миятович высказала «острую озабоченность языком вражды, дискриминацией и враждебностью против цыган, представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств» в стране. 

Она подчеркнула, что болгарские власти должны «энергично реагировать» на подобные проявления, в том числе со стороны высокопоставленных политиков. Документ призывает к изменению такого положения.

Комиссар Совета Европы также отметила ухудшение состояния свободы СМИ из-за непрозрачного статуса собственности и финансирования изданий, давления на журналистов и злоупотребления судебными делами за «клевету».

Теги:
sn, права человека, болгария
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