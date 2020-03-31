В Петербурге решили закрыть девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть на вход и выход девять станций метро для профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

Пассажиры не смогут попасть на станции «Невский проспект», «Новокрестовская», «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт», «Маяковская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского» и «Звенигородская».

Кроме того, еще на восьми станциях метро закроют один из двух вестибюлей. Речь идет о «Площади Восстания», «Площади Ленина», «Московской», «Дунайской», а также станциях «Проспект Славы», «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект».

С 1 апреля станции метро в Петербурге будут закрываться на вход с 22:00. Также власти увеличат интервалы движения наземного транспорта. В северной столице, где подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, введен режим всеобщей изоляции.