Российским выпускникам продлили срок подачи документов в вузы 

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места в российских вузах, в этом году смогут подать документы на поступление до 10 августа. Об этом в эфире «Первого канала» заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании вузов будут сдвинуты. И в этом году последним днем подачи документов абитуриентами на бюджетные места будет 10 августа», — рассказал министр.

В прошлую приемную кампанию отнести документы в институт абитуриенты могли до 10 июля, если вуз проводил дополнительные вступительные испытания. Те учебные заведения, куда было достаточно предоставить лишь результаты выпускных экзаменов, принимали студентов до 28 июля.

Фальков также уточнил, что ряд университетов и институтов смогут принять документы дистанционно. Минобрнауки также решило перенести на 2-4 недели сроки вступительных экзаменов, так как из-за распространения коронавируса власти ранее сдвинули даты проведения Единого государственного экзамена.

Пока что в министерстве рассчитывают, что к 1 сентября ситуация с распространением пандемии коронавируса изменится, и студенты смогут приступить к учебе вовремя. Сейчас занятия в вузах прекратились, учащиеся перешли на дистанционное обучение.