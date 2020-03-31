Из Центра здоровья детей вновь уволили команду детского трансплантолога Михаила Каабака

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Минздрава России уволили команду детского врача-трансплантолога Михаила Каабака. Об этом «Новой газете» сообщил сам доктор. Каабак пока еще остается на своей должности.

«В пятницу я получил уведомление об увольнении доктора, который обладает уникальными способностями в области диализа у детей. Сегодня об этом же уведомили Надежду Николаевну [Бабенко]. Якобы у нее есть множественные нарушения трудового законодательства, — рассказал Каабак.

— Я просил директора уволить и меня, но он сказал, что этого сделать нельзя. Видимо, потому что у меня статус “священной коровы” после осенних событий».

Врач добавил, что сейчас отделение трансплантации органов перепрофилируют под лечение детей с коронавирусом. Подопечным Каабака необходимо освободить койки до 3 апреля: «Наши дети — единственные, кому не нашлось места внутри Центра здоровья детей. Остальные отделения уплотняются, а наши дети с пересаженной почкой должны быть размещены в других клиниках».

По словам Каабака, семерых маленьких пациентов уже выписали до окончания реабилитационной программы. Четверых детей, скорее всего, отправят домой. Еще четверо нуждаются в стационарном лечении на протяжении нескольких недель. Каабак — один из немногих докторов, кто берется за пересадку почек детям до 10 кг, поэтому его пациентам, как говорит сам врач, будет тяжело найти место в другом медцентре.

Каабака и Бабенко уже увольняли из НЦЗД прошлой осенью. Причиной послужила методика лечения, не одобренная Минздравом, но широко применяемая за рубежом. Под давлением развернувшейся общественной кампании вскоре ведомство восстановило врачей в должности. На них также заведено уголовное дело о халатности за использование не утвержденного Минздравом препарата «Алемтузумаб».