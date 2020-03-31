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Заражено — 841173 (в РФ — 2337), смертей — 41401. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
В Пермском крае умер первый пациент с коронавирусом
В Перми скончался мужчина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что у жителя Прикамья были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера.
Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, мужчина умер на 49-м году жизни. После поступления с симптомами COVID-19 в инфекционную больницу, ему резко стало хуже. Его перевели в реанимацию, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
Таким образом, в России умерли уже 18 пациентов с COVID-19. Всего в стране выявлено 2337 случаев заражения инфекцией, большинство заболевших находятся в Москве. В Пермском крае зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.
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