Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса 

Князь Монако Альбер II, заболевший коронавирусом, выздоровел и вышел из карантина. Об этом на официальной странице в фейсбуке сообщает пресс-служба дворца.

«Врачи, которые наблюдали за состоянием здоровья Его Светлости князя Альбера II после заражения COVID-19, разрешили ему выйти из карантина. Он вылечился и находится в добром здравии», — говорится в сообщении княжеской канцелярии.

Теперь 62-летний князь планирует воссоединиться со своей семьей. Ему, однако, придется все же временно ограничить круг общения. «Его Светлость еще раз напоминает подданным о необходимости скрупулезно выполнять требования по самоизоляции и ограничить контакты с другими людьми», — отметили в канцелярии.

Князь Монако стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом: инфекцию у него выявили 19 марта. По данным издания Monaco Tribune, на территории страны на сегодняшний день зарегистрировано 52 случая заражения COVID-19.