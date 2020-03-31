ОНК Москвы призвала отправить домой арестантов, обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Московская Общественная наблюдательная комиссия призвала судей и руководство правоохранительных и надзорных органов отпустить под домашний арест находящихся в СИЗО арестантов из-за пандемии. Об этом «Новой газете» заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

В обращении, копия которого есть в распоряжении «Новой», отмечается, что речь идет о гражданах, которых обвиняют или подозревают в ненасильственных преступлениях.

«Изменение указанным категориям лиц меры пресечения позволит разгрузить следственные изоляторы и будет способствовать осуществлению более тщательного контроля за эпидемиологической ситуацией в местах принудительного содержания», — говорится в письме ОНК.

Мельников также рассказал «Новой», что сегодня двух членов ОНК не пустили в изолятор «Матросская тишина», сославшись на карантин. «Это очень опасный и нежелательный случай. Мы с пониманием относимся к тому, что система ФСИН уходит на самоизоляцию. Но при этом мы выступаем за то, чтобы людей, которые еще не имеют статус преступников и не имеют конкретного обвинения, которые не обвиняются в преступлениях против личности, отпустили», — пояснил он.

В связи с распространением пандемии коронавируса московские следственные изоляторы перешли на казарменный режим. Сначала для арестантов ввели запрет на передачи и встречи с родственниками, а затем закрыли к ним доступ адвокатов. Российские правозащитники не раз обращали внимание властей на ситуацию в местах лишения свободы на фоне распространения COVID-19 и призвали провести максимально широкую амнистию.