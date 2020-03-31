США предложили создать в Венесуэле временное правительство в обмен на снятие санкций

Соединенные Штаты предложили Венесуэле создать в стране временное правительство для урегулирования кризиса в стране. Как передает Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Согласно плану урегулирования, который предложили США, в состав временного правительства должны войти как представители оппозиции, так и действующей власти. В случае выполнения договоренностей США пообещали снять введенные против страны санкции.

Предполагается, что орган будет работать до проведения в стране президентских и парламентских выборов. По словам главы американского внешнеполического ведомства, действующий президент Николас Мадуро, за помощь в аресте которого США пообещали 15 миллионов долларов, и его соперник Хуан Гуайдо обязаны будут признать временное правительство единственной исполнительной властью на этот период.

Сейчас в Венесуэле продолжается политический кризис, который вспыхнул в январе 2019 года. Ситуация в стране обострилась, когда венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы республики, которого поддержали США, Франция, Великобритания и Израиль. Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро. Венесуэла находится под санкциями США, на фоне распространения коронавируса многие страны призывали США снять со страны ограничения.