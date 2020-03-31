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В Петербурге решили сократить время работы метро

Общество

 

С 1 апреля станции метро в Петербурге будут закрываться на вход с 22:00. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Работу наземного транспорта тоже изменят: маршруты будут переставать курсировать в соответствии со временем прибытия последних поездов метрополитена, но не позже 23:00. Интервалы движения троллейбусов, автобусов и трамваев увеличат. В ГКУ не уточнили, на сколько именно реже будет ходить наземный транспорт, отметив, что «каждый маршрут — это частный случай».

С 31 марта ряд маршрутов наземного транспорта уже увеличил интервалы движения. Движение некоторых маршруток приостановили. Изменения ГКУ объяснило снижением пассажиропотока — петербургский оперштаб отмечал, что 31 марта по сравнению с тем же днем 2019 года число пассажиров метро снизилось на 79%, автобусов — на 84%, наземного электротранспорта — на 90%. 

В Петербурге, как и в десятках других российских субъектов, в том числе в Москве, действует режим полной самоизоляции для граждан. Покидать дом можно для похода на работу и ко врачу, чтобы выбросить мусор, сходить магазин или выгулять домашнее животное в 100 метрах от дома. В городе подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. 

Теги:
транспорт, метро, петербург, em
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