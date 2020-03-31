В Беларуси главреда издания, писавшего о хищениях в медицинской сфере, арестовали по делу о заказной статье

Сотрудники комитета госконтроля Беларуси на прошлой неделе задержали по делу о взятке главного редактора делового издания «Ежедневник» журналиста Сергея Сацука. Вскоре в редакции прошли обыски, сотрудников издания допросили, а самого Сацука перевели в минский СИЗО-1.

Согласно пресс-релизу комитета от 31 марта, журналисту предъявили обвинение в получении от медицинской компании 5 тысяч долларов за публикацию компромата на их конкурентов. Сотрудники «Ежедневника» и сам Сацук уточняли, что речь в деле идет о расследовании о хищениях на госзакупках медицинских товаров, которое вышло у них в январе прошлого года.

Летом и осенью в государственных белорусских СМИ вышли материалы, посвященные тексту: «В статье одни конкретные поставщики препаратов и оборудования оказывались плохими, а другие как бы оставались в тени. Впоследствии выяснилось, что те самые "другие" и стояли за этой публикацией», — говорилось в репортаже канала СТВ.

«На встрече я передал Сацуку всю информацию, которая у меня была по продажам по завышенным ценам компании "Макофарм". Его это заинтересовало, и я ему предложил деньги в конце встречи. Итоговая сумма получилась 5 тысяч долларов», — утверждал в кадре предприниматель Виктор Медведский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов в рамках начавшегося тогда громкого «дела медиков».

В эфире другого телеканала также показали кадры скрытой съемки, на которых Медведский якобы передавал ему деньги. Сам Сацук тогда говорил, что в конверте были сто долларов на транспортные расходы (у него тогда сломалась машина), а к предпринимателю он обращался за помощью при подготовке расследования.

В своем письме, опубликованном «Еврорадио», он связал уголовное преследование со своими предыдущими расследованиями о медицинской отрасли, в том числе с материалами о закупках незарегистрированной вакцины «Эупента», от которой скончался ребенок.

За несколько дней до задержания он также опубликовал в «Ежедневнике» колонку, где опровергал слова президента Александра Лукашенко, будто СМИ раскручивают «коронавирусный психоз». Освободить Сацука потребовали Белорусская ассоциация журналистов и «Репортеры без границ».