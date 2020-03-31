Российская нефть Urals обновила минимум с 1999 года

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 30 марта упала почти на 20%, до 13 долларов за баррель. Об этом сообщает Argus Media.

Это минимальная цена с марта 1999 года. Скидка на российскую нефть по сравнению с международной маркой Brent сохранилась на уровне 4,75 доллара – с июня 2008 года это максимальное значение дисконта.

Стоимость Urals в Средиземноморье 30 марта тоже снизилась, она стоила 15,25 доллара за баррель, обновив таким образом минимум с июня 1999 года. Дисконт в 2,5 доллара – максимальный с мая 2018 года.

Из-за низкой цены для нефти из Нижневартовска с 30 марта по всем направлениям морского экспорта (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) сформировалась отрицательная экспортная цена за вычетом пошлин и транспортных расходов (нетбэк), сообщил «Ведомостям» вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно. Из-за этого цена доставки сырья до рынков с учетом экспортной пошлины выше стоимости нефти, объяснил он.

В январе из-за пандемии коронавируса снизился спрос на нефть, после чего цены на топливо начали снижаться. 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении объема добычи нефти. Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия тоже не решила не сокращать их. После этого цена Brent рухнула более чем на 30%. Вслед за ценой нефти стал снижаться и российский рубль.