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В России военкоматы начнут прием призывников 6-7 апреля. До 20 мая срочников не будут отправлять к местам службы

Общество

Александра Джорджевичспециальный корреспондент

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Министр обороны Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета «Красная звезда». 

«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса», — отметило издание. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский пояснил в интервью «Красной звезде», что графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников. 

«Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй», — сказал Бурдинский. Он отметил, что регламент работы изменили, чтобы граждане не приходили одновременно в военные комиссариаты. Генерал рассказал, что тех, кто не имеет непосредственного отношения к призыву на военную службу, принимать не будут. 

В Петербурге же весенний призыв в армию был приостановлен. Об этом на брифинге в Смольном заявил военный комиссар Сергей Качковский. «На сегодняшний день до 6 апреля никакие призывники не вызываются на призывные комиссии. Сотрудники работают с документами. Вызов будет проводиться после улучшения эпидемиологической ситуации в городе», — заявил он. По данным военных, в рамках весеннего призыва в Петербурге должны были отправить в армию около трех тысяч человек. 

О полном прекращении работы комиссий и военкоматов в интервью Бурдинского речи не идет. Однако, по данным «Новой газеты», московские военкоматы также находятся на карантине до 6 апреля, это подтвердили редакции и в Кунцевском военном комиссариате. В Минобороны «Новой газете» уточнили, что военкоматы «работают штатно и будут принимать граждан с 6-7 апреля».

На призывные и сборные пункты призывников будут перевозить на автотранспорте, прошедшим специальную дезинфекционную обработку. Также уже определены учреждения здравоохранения, куда будут направлять людей с признаками коронавируса, а также организации Роспотребнадзора, где будут проводить тестирование.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу 135 тысяч человек с 1 апреля по 15 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что власти обсуждают возможность отмены призыва из-за распространения в стране коронавируса. Однако позже Минобороны сообщило, что в этом году весенний призыв отменять не планируется. 

Ранее призыв в армию согласились отложить страны-соседи — Казахстан и Украина. 

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Теги:
em, призыв, военные
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