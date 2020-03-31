В Мосгордуме предложили штрафовать за нарушение режима самоизоляции на 4 тысячи рублей

Депутаты Мосгордумы внесли законопроект о штрафах в КоАП Москвы для жителей города, нарушивших режим самоизоляции. В государственно-правовом управлении аппарата Думы уже одобрили его.

За выход из дома, не предусмотренный исключениями в указе мэра, они предложили штрафовать на 4 тысячи рублей. Если правонарушение было совершено повторно или с использованием автомобиля, то сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей.

Для компаний, которые не приостановили работу в «нерабочую неделю», штраф составит 200-300 тысяч рублей; при повторном нарушении он составит уже полмиллиона рублей. Чиновников, которые позволили им продолжить работать, будут штрафовать на 30-40 тысяч рублей (максимальный штраф в их случае может увеличиться до 50 тысяч).

Проект рассмотрят на внеплановом заседании 1 апреля. Там же рассмотрят поправки, которые позволят депутатам проводить заседания в режиме видеоконференций.

Ранее днем второе и третье чтения в Госдуме прошли два законопроекта, ужесточившие наказание за нарушение карантина по коронавирусу — на нем находятся все, кто вернулся из-за границы, либо лечится с коронавирусом в легкой форме на дому. После подписания президентом максимальный административный штраф за побег из-под карантина составит 40 тысяч рублей, а в случае заражения окружающих нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.